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Em audiência pública, Comissão Estadual divulga escala de arbitragem para 3ª rodada da Copa Lotese

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Na tarde desta segunda-feira (03/08), a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em audiência pública a escala de arbitragem para 3ª rodada da Copa Lotese de 2026. O evento foi realizado no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE), e transmitido ao vivo no canal da CEAF/SE, na plataforma Instagram.

Toda a rodada será disputada na quarta-feira (05/08), com duas partidas, no interior do estado e uma sendo disputada, na capital. Ao todo, 15 profissionais do apito estão trabalhando por rodada. São árbitros do quadro da FSF com credenciais da CBF.

Confira a escala de arbitragem para 3ª rodada do Copa Lotese:

Quarta-feira (05/08)

15h15 – América de Propriá x Atlético Gloriense, estádio Durval Feitosa, em Propriá:

Árbitro Central: Pedro Afonso Oliveira – CBF

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Árbitro Assistente 2: Lidione Lopes Santos – FSF

Quarto Árbitro: Alexandre Carvalho da Silva – FSF

Assessor: Ailton Farias da Silva – CBF

Delegado – Jorgival Melo Passos – FSF

Supervisor: Lenilton de Souza Guedes – FSF

19h – Falcon x Desportiva Aracaju, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho – CBF

Árbitro Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Árbitro Assistente 2: Thiago Emanuel Reis Albuquerque – CBF

Quarto Árbitro: Pablo Waltecio Reis de Oliveira – FSF

Assessor: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

Delegado – Antônio Cardoso dos Santos Filho – FSF

Supervisor: Glayson Prado Guimarães – CBF

20h – Lagarto x Guarany, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:

Árbitro Central: Michel Lima Tavares – ASP/CBF

Árbitro Assistente 1: Amanda Santos Oliveira – CBF

Árbitro Assistente 2: José Ailton dos Santos Júnior – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Calisson Souza de Oliveira – FSF

Assessor: Emerson Fontes Santos – CBF

Delegado – Cláudio Michel Oliveira Santos – FSF

Supervisor: Wilton Mendes Lisboa – FSF

Fonte: FSF

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