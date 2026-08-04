Em audiência pública, Comissão Estadual divulga escala de arbitragem para 3ª rodada da Copa Lotese

Na tarde desta segunda-feira (03/08), a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em audiência pública a escala de arbitragem para 3ª rodada da Copa Lotese de 2026. O evento foi realizado no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE), e transmitido ao vivo no canal da CEAF/SE, na plataforma Instagram.
Toda a rodada será disputada na quarta-feira (05/08), com duas partidas, no interior do estado e uma sendo disputada, na capital. Ao todo, 15 profissionais do apito estão trabalhando por rodada. São árbitros do quadro da FSF com credenciais da CBF.
Confira a escala de arbitragem para 3ª rodada do Copa Lotese:
Quarta-feira (05/08)
15h15 – América de Propriá x Atlético Gloriense, estádio Durval Feitosa, em Propriá:
Árbitro Central: Pedro Afonso Oliveira – CBF
Árbitro Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF
Árbitro Assistente 2: Lidione Lopes Santos – FSF
Quarto Árbitro: Alexandre Carvalho da Silva – FSF
Assessor: Ailton Farias da Silva – CBF
Delegado – Jorgival Melo Passos – FSF
Supervisor: Lenilton de Souza Guedes – FSF
19h – Falcon x Desportiva Aracaju, arena Batistão, em Aracaju:
Árbitro Central: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho – CBF
Árbitro Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF
Árbitro Assistente 2: Thiago Emanuel Reis Albuquerque – CBF
Quarto Árbitro: Pablo Waltecio Reis de Oliveira – FSF
Assessor: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF
Delegado – Antônio Cardoso dos Santos Filho – FSF
Supervisor: Glayson Prado Guimarães – CBF
20h – Lagarto x Guarany, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:
Árbitro Central: Michel Lima Tavares – ASP/CBF
Árbitro Assistente 1: Amanda Santos Oliveira – CBF
Árbitro Assistente 2: José Ailton dos Santos Júnior – ASP/CBF
Quarto Árbitro: Calisson Souza de Oliveira – FSF
Assessor: Emerson Fontes Santos – CBF
Delegado – Cláudio Michel Oliveira Santos – FSF
Supervisor: Wilton Mendes Lisboa – FSF
Fonte: FSF