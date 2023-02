Em casa, Lagarto goleia o Freipaulistano por 4 a 0

Na tarde deste sábado, 25, o Lagarto Futebol Clube goleou o Freipaulistano por 4 a 0. A partida ocorreu no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.

O primeiro gol saiu aos dois minutos do primeiro tempo, com um cruzamento rasteiro do Juninho para o Emílio. Cinco minutos depois, o Verdão ampliou o placar com o gol de Birigueta numa cobrança de pênalti.

Já no segundo tempo, o Lagarto ampliou o placar aos seis minutos, quando Vitinho aproveitou o lançamento da bola na área. O Verdão fechou a goleada com o gol de Reninha.

Com isso, o Lagarto assumiu a liderança da competição com 16 pontos, assim como o Itabaiana, que não dispõe de tantos gols quanto o Verdão.