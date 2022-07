Em entrevista, Sérgio Reis anuncia que é pré-candidato a deputado estadual

O ex-deputado federal Sérgio Reis anunciou na última sexta-feira, 1, durante entrevista ao programa Sergipe em Destaque, apresentado por Aclécio Prata, na 102.7 FM, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, estando totalmente apto a disputar as eleições.

“Vamos percorrer todo o estado de Sergipe, vamos lançar um programa inovador, coerente com as condições políticas e econômicas de Sergipe, e eu irei colocar meu nome em convenção para representar Lagarto e Sergipe na Assembleia Legislativa”, disse.

Alvo recentemente de fake news, Sérgio disse que os adversários temeram o seu nome quando foi colocado à disposição. “Sabem que eu tenho serviço prestado, disposição para o trabalho, eles conhecem o meu prestígio, eles sabem da minha credibilidade. O receio maior era de que eu fosse pré-candidato. Quando Goretti Reis desistiu de ser pré-candidata, eu fui convocado pelos amigos, pelo grupo, pelos correligionários”, afirmou.

Sérgio Reis reiterou a união do seu grupo em torno do nome de Fábio Mitidieri para o governo, deu sugestões de como gerar emprego e renda em Lagarto através das festas, inclusive criando mais eventos, diversificando as temáticas e evitando gastos supérfluos, falou também do mau uso do que está sendo arrecadado no município, com receitas que só este ano chegam a R$ 143 milhões, de acordo com o Portal da Transparência, e respondeu perguntas dos ouvintes.