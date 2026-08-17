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Em Lagarto, Gustinho destaca atenção ao povoado Quilombo no encerramento do ‘Caminhos da Gente’

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O deputado federal Gustinho Ribeiro, PP, participou, neste sábado, 15, da última edição do ‘Caminhos da Gente’ realizada durante a pré-campanha. Promovido no povoado Quilombo, em Lagarto, o encontro reuniu moradores, apoiadores e lideranças políticas, entre elas a candidata a deputada estadual e idealizadora do projeto, Hilda Ribeiro, e o candidato ao Senado André Moura.

Anfitrião da noite, o vereador Gordo do Quilombo recebeu o grupo na comunidade, onde mantém forte atuação e proximidade com os moradores. A passagem pelo povoado concluiu a série de encontros promovidos pelo projeto durante o período de pré-campanha, que percorreu diferentes localidades de Sergipe para ouvir a população e conhecer suas principais necessidades.

Ao falar sobre a atuação de Gustinho na Câmara Federal, André Moura ressaltou a disposição do parlamentar para trabalhar e buscar investimentos. “Brasília é pra quem tem disposição, é pra quem vai com vontade de criar projetos, conquistar recursos e Gustinho tem disposição, é o deputado que acorda cedo, arregaça as mangas e faz muito por Sergipe. É deputado de verdade”, disse.

Gustinho elogiou o projeto idealizado por Hilda e agradeceu a recepção dos moradores e o apoio de Gordo do Quilombo. “O ‘Caminhos da Gente’ foi uma iniciativa muito feliz de Hilda, porque abriu espaço para ouvir as pessoas e conhecer de perto cada realidade. Quem representa Sergipe em Brasília precisa transformar essas demandas em trabalho, recursos e melhorias. O Quilombo pode continuar contando com a nossa atuação. Agradeço também ao vereador Gordo, que conhece profundamente esta comunidade e tem sido um parceiro importante na defesa dos seus moradores”, declarou.

Assessoria de Imprensa Gustinho Ribeiro

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