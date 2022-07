Em pesquisa, Áurea Ribeiro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto para a Assembleia Legislativa

Em recente pesquisa divulgada pelo Instituto CTAS, Áurea Ribeiro aparece entre as primeiras colocadas em intenção de voto para a Assembleia Legislativa de Sergipe. A pesquisa foi registrada sob o número SE-06725/2022.

O Instituto CTAS ouviu 1.067 pessoas entre os dias 25 e 28 de junho. A margem de erro é de 3% e o intervalo de confiança de 95%. Áurea Ribeiro aparece na terceira colocação de preferência do eleitorado sergipana.

“Estou orgulhosa de ver meu nome citado entre os principais para a Assembleia Legislativa. Tenho viajado todo o estado, conversado com as pessoas e compreendido as reais necessidades de cada região. Obrigada a cada sergipano por lembrar do meu nome”, afirmou Áurea Ribeiro.