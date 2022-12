Em Simão Dias, homem é investigado por matar 10 animais por vingança

A Delegacia de Simão Dias está investigando a morte de dez animais no povoado Cachimbo. A investigação é sobre duas situações praticadas pelo mesmo investigado que resultaram na morte de nove cães e um gato em dois momentos distintos.

De acordo com o delegado Clever Farias, na sexta-feira a equipe da delegacia recebeu a informação de que seis animais foram encontrados mortos no povoado Cachimbo, na zona rural de Simão Dias, na quinta-feira.

“Foram cinco cães e um gato encontrados misteriosamente mortos na quinta-feira. Então nós instauramos inquérito para investigar o caso e, após diversas diligências de campo, chegamos a um suspeito, morador da região, que acabou confessando o crime”, detalhou.

O investigado e tutores de alguns animais prestaram depoimento. “Nós seguiremos com as investigações no decorrer da semana já que existe a suspeita deste mesmo investigado ter envenenado mais quatro cães há quatro meses”, acrescentou.

Conforme o delegado, o fato anterior não chegou ao conhecimento da unidade policial. “Vamos reunir todas as provas em um inquérito e encaminhar para Justiça, o que poderá acarretar no indiciamento pelo crime de maus-tratos com resultado morte”, revelou.

Clever Farias informou ainda que o investigado envenenou os animais movido por vingança. “Ele alegou que tinha sofrido um prejuízo com a morte de galinhas de raça que criava em sua propriedade, e disse que seus animais foram mortos pelos cachorros”, complementou.

Como não houve flagrante, o homem não foi preso, mas a Delegacia de Simão Dias instaurou um inquérito policial para a continuidade das investigações. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Fonte: Polícia Civil