Em Simão Dias, PC apreende adolescente por homicídio

Policiais Civis de Itaporanga D’Ajuda e Simão Dias apreenderam, em cumprimento a mandado de internação provisória, um adolescente suspeito de ato infracional semelhante a homicídio. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 16, em Simão Dias.

Segundo investigações, o ato infracional aconteceu no Povoado Colônia Sapé, em Itaporanga, em 15 de abril deste ano. Na ocasião, o adolescente e um colega, de nome Cleverton de Jesus Santos, após uma discussão, agrediram a vítima, José Jorge de Jesus, desferindo-lhe golpes com pedaços de pau. A vítima morreu no próprio local.

Os envolvidos esconderam o corpo em um matagal localizado nas proximidades do fato e se evadiram.

No dia seguinte, a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante Cleverton, e as investigações prosseguiram, para obter mais provas sobre o delito e localizar o outro participante, identificado como menor.

Após reunir informações sobre o envolvimento do adolescente na morte de José Jorge, a Polícia Civil solicitou a sua internação provisória, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

O adolescente estava na casa de um parente na cidade de Simao Dias e foi apreendido pela Polícia Civil local e a de Itaporanga D’Ajuda.

Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à Usip, onde se encontra à disposição da Justiça.

