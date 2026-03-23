Empresária vítima de feminicídio é velada sob comoção em Canindé de São Francisco

Familiares e amigos se reúnem nesta segunda-feira (23) para se despedir da empresária Flávia Barros dos Santos, de 38 anos, vítima de um crime ocorrido em um hotel na cidade de Aracaju.

O corpo chegou ao Ginásio Esportivo Diamante Negro, em Canindé de São Francisco, onde acontece o velório marcado por forte comoção, tristeza e revolta entre parentes e conhecidos.

Segundo informações, a principal suspeita é de que o autor do crime seja o companheiro da vítima, um policial penal. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil de Sergipe.

Durante a despedida, familiares expressaram indignação diante da violência. Em relato emocionado, um parente destacou a dor da perda e questionou até quando mulheres continuarão sendo vítimas desse tipo de crime.

A família também relatou que Flávia era uma pessoa reservada e que o relacionamento era recente, tendo sido oficializado há poucos dias.

Com informações do G1 Sergipe.