Empresário Joãozinho de Solinha prestigia o “Sergipe é Aqui” em Itabaiana

O empresário Joãozinho de Solinha (MDB) marcou presença na edição do programa “Sergipe é Aqui”, realizada no município de Itabaiana, reforçando seu compromisso com iniciativas que aproximam os serviços públicos da população sergipana.

O evento contou com a participação do governador Fábio Mitidieri, do secretário-chefe da Casa Civil Luiz Mitidieri, do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, além do ex-governador Jackson Barreto.

A iniciativa tem como objetivo descentralizar os serviços do Governo do Estado, levando atendimentos essenciais diretamente aos municípios e facilitando o acesso da população a diversas políticas públicas.

Durante a programação, Joãozinho de Solinha destacou a importância do projeto para o fortalecimento da cidadania e do acesso aos serviços básicos. “O Sergipe é Aqui mostra, na prática, o quanto é importante levar os serviços para perto das pessoas. É uma iniciativa que aproxima o Governo da população e garante mais dignidade, facilitando o acesso a atendimentos essenciais. A gente sabe que muitas vezes o cidadão não consegue se deslocar até a capital, e ações como essa fazem toda a diferença na vida dos sergipanos”, afirmou.

Joãozinho também ressaltou a relevância de ações que promovam inclusão social e desenvolvimento em todas as regiões do estado, reforçando a necessidade de ampliar iniciativas que impactem diretamente a qualidade de vida da população.

Ascom- Joãozinho de Solinha (MDB)