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Empretec chega a Lagarto com vagas limitadas para empreendedores

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O Empretec, programa de formação empreendedora, terá uma edição em Lagarto e promete ser uma oportunidade para quem busca melhorar resultados e desenvolver habilidades no mundo dos negócios.

A proposta é prática e voltada para o comportamento empreendedor, ajudando participantes a tomarem decisões com mais segurança e estratégia no dia a dia.

As vagas são limitadas, e o primeiro passo é realizar a inscrição pelo site oficial. Após essa etapa, os candidatos passam por uma entrevista online obrigatória. Apenas os aprovados seguem para a fase final do programa.

Segundo a organização, o investimento pode ser parcelado, e não há custo para quem não for aprovado na entrevista.

O primeiro passo é simples:
https://empretec.sebrae.com.br/portal

Interessados também podem tirar dúvidas pelo contato disponibilizado pela organização: (79) 99178-2960.

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