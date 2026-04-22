Empretec chega a Lagarto com vagas limitadas para empreendedores

O Empretec, programa de formação empreendedora, terá uma edição em Lagarto e promete ser uma oportunidade para quem busca melhorar resultados e desenvolver habilidades no mundo dos negócios.

A proposta é prática e voltada para o comportamento empreendedor, ajudando participantes a tomarem decisões com mais segurança e estratégia no dia a dia.

As vagas são limitadas, e o primeiro passo é realizar a inscrição pelo site oficial. Após essa etapa, os candidatos passam por uma entrevista online obrigatória. Apenas os aprovados seguem para a fase final do programa.

Segundo a organização, o investimento pode ser parcelado, e não há custo para quem não for aprovado na entrevista.