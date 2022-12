Energisa abre cadastro para eletricista e auxiliar comercial

Começar o ano com o novo emprego é o objetivo de muitos sergipanos. Para quem busca uma vaga no setor elétrico, a Energisa abriu oportunidades para cadastro no banco de talentos com perspectivas de recrutamento e seleção para oportunidades futuras. O cadastro deve ser realizado para as vagas de eletricista de distribuição e auxiliar comercial.

Para a vaga de eletricista de distribuição é preciso preencher os seguintes requisitos: ensino médio completo; curso de Eletricista de Redes de Distribuição; cursos de NR 10 Básico, NR 10 Complementar e NR 35; e carteira de habilitação a partir da categoria A e B. Já para a vaga de auxiliar comercial, basta ter o ensino médio completo e carteira de habilitação a partir da categoria A e B.

João Vitor Pereira, 24 anos, foi contratado recente para a função de auxiliar comercial. Ele conta que cadastrou o currículo no banco de talentos e foi selecionado para a vaga. “Sempre ficava pesquisando no site da empresa, pois era um setor que eu queria trabalhar. Então, quando vi o cadastro reserva, já fiz a inscrição. A sensação quando me ligaram foi muito gratificante e a expectativa agora é melhorar como profissional e crescer dentro da empresa”, conta João.

Atualmente, a Energisa em Sergipe é uma das principais empresas em geração de emprego e renda. No setor elétrico, a Energisa se destaca pela inovação, com foco na sustentabilidade, qualidade dos serviços prestados e segurança.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em trabalhar na Energisa deverão cadastro do currículo na plataforma de carreiras da Energisa em https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. Neste endereço, o interessado pode selecionar o estado de interesse. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para se inscrever para a vaga. E se não tiver a vaga desejada, no momento, o interessado já pode cadastrar o currículo, que a Energisa entrará em contato. Pessoas com Deficiência também podem se candidatar.

Fonte: Energisa