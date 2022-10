Energisa registra 217 ocorrências de colisões em postes em Sergipe

De janeiro a setembro deste ano, a Energisa em Sergipe registrou 217 ocorrências de colisões em postes. Além do risco à vida, esses acidentes provocam a interrupção de energia elétrica em escolas, residências, comércios e hospitais e comprometem o trânsito. Somente neste ano de 2022, foram 248 mil clientes impactados por conta desses acidentes.

Levantamento realizado pela Energisa aponta que Aracaju lidera as ocorrências. Os locais mais frequentes que acontecem os acidentes são: Avenida Euclides Figueiredo, Avenida Heráclito Rollemberg, Coroa do Meio, Av. Simeão Sobral e na rua Marcondes Ferraz.

O gerente de Operação da Energisa Sergipe, Daniel Flor, destaca que essas ocorrências são registradas, principalmente, no final de semana durante a madrugada. Daniel orienta sobre os principais cuidados que o condutor deve ter para evitar choque elétrico.

“A principal orientação de segurança no caso de acidente com poste é manter-se dentro do veículo, caso seja possível, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima. Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, explica Daniel.

Manutenção e Prevenção

Para minimizar esse impacto para os clientes, a Energia tem investido cada vez mais em tecnologias e medidas de prevenção. “A Energisa investe continuamente na automatização da rede elétrica para reduzir o número de clientes atingidos em situações como esta, assim como agilizar ao máximo o seu restabelecimento da energia elétrica. Contamos com um Centro de Operação Integrado moderno que permite esse monitoramento 24 horas por dia e que que a situação permita, realiza manobras telecomandadas para restabelecer a energia elétrica com segurança o mais rápido possível”, explica Daniel.

O gerente de Construção, Manutenção e Distribuição – DCMD, Thyago Tanouss, explica que a instalação de um novo poste pode levar de quatro a seis horas e o custo da substituição é em média de R$ 5.800,00, que será obrigatoriamente cobrado do infrator/condutor do veículo causador do sinistro.