Equipe do Corpo de Bombeiros de Sergipe inicia missão no Rio Grande do Sul

Está atuando desde a tarde dessa quinta-feira, 9, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) deslocada para a missão de ajuda e resgate diante das enchentes registradas após as fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul, na região Sul do país. A equipe sergipana é composta por nove bombeiros militares que estão atuando no território gaúcho junto às equipes de resgate do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil.

Inicialmente, a equipe iniciou os trabalhos de resgate das vítimas das fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul pelo município de Pelotas (RS). Nesta sexta-feira, 10, os bombeiros militares de Sergipe foram remanejados para atuação em Rio Grande (RS). A localização de atuação da equipe é definida pelo Gabinete de Gerenciamento de Crise do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares (Ligabom).

De acordo com a coronel Maria Souza, diretora operacional do CBMSE, a equipe estava a caminho de Porto Alegre, mas o Gabinete de Gerenciamento de Crise direcionou os bombeiros sergipanos para Pelotas (RS).

“Onde já havia um alerta de sinal vermelho com relação ao aumento do nível da água na Lagoa dos Patos. A equipe chegou em Pelotas (RS) às 19h30. No posto de comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, a nossa equipe apresentou os recursos”, detalhou a coronel.

Missão no Rio Grande do Sul

Nesta missão, o Governo de Sergipe, por meio do CBMSE, enviou viaturas, botes para salvamento, drones e outros equipamentos de salvamentos necessários para atuação em situações de desastres como a vivenciada pelo Rio Grande do Sul.

Os militares que já estão atuando para ajudar o povo gaúcho são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). Cinco são especialistas em atendimento em cenários de inundações. Um cão farejador e o bombeiro que o acompanha também foram encaminhados para a missão.

Fonte ssp