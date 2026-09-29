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Érico Menezes candidato a vice-governador pelo PL anuncia renúncia à disputa eleitoral

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O lagartense Érico Menezes anunciou que está deixando a disputa pelo cargo de vice-governador de Sergipe.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 29, ele afirmou que a decisão foi difícil, mas necessária neste momento. Segundo Érico, a esposa enfrenta um problema de saúde e precisa da sua presença, cuidado e apoio junto à família.

No comunicado, ele agradeceu ao Partido Liberal (PL), aos integrantes da coligação, lideranças, amigos, apoiadores e aos sergipanos que acompanharam sua caminhada durante a campanha.

Érico também ressaltou seu respeito à Justiça Eleitoral, ao processo democrático e aos demais candidatos que participam da disputa eleitoral.

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