Escola Municipal de Lagarto apresenta projeto Faixa Legal na Bliz Educativa

A Escola MuniciyPaulo Rodrigues do Nascimento, que fica localizada no Bairro Matinha em Lagarto, apresentou o Projeto Faixa Legal a população lagartense.

O projeto tem como objetivo conscientizar os motoristas da importância e respeito à faixa de pedestre através de campanhas educativas.

O Faixa Legal foi idealizado com as turmas do 6º e 7º anos, pela professora Adriana Clea Chagas de Língua portuguesa e a professora Andréia de Santana Menezes de Matemática.

O projeto foi dividido em duas etapas, a primeira aconteceu na escola, no dia 15 de setembro, com palestra ministrada pelo agente de trânsito Adriano, para conscientizar os alunos acerca do tema.

Já na última terça-feira, 19, foi realizado o segundo encontro com uma BLITZ Educativa e uma pesquisa sobre o comportamento dos motoristas no trânsito de Lagarto. Os dados da pesquisa são apenas ilustrativos e serão trabalhados nas aulas de Matemática.

Vale ressaltar que o projeto teve o apoio da DTTU (SEMOP), através do Agente Adriano, responsável pelo Departamento de Educação no referido órgão e apoio de sua equipe.

Equipe diretiva:

Edno Santos Pinto (diretor)

Elenilda Alves/Coordenadora

Ana Selma /Coordenadora