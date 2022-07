Escolas premiadas recebem Menção Honrosa na Câmara de Lagarto

A Secretaria Municipal da Educação de Lagarto recebeu no último dia 23, na Câmara de Vereadores, a Menção Honrosa pelo Prêmio da Escola Destaque Sergipano. A autoria do reconhecimento foi do vereador Josivan Rodrigues, o “Gordinho da Laranja”.

O secretário e professor Magson Almeida e o diretor Evandro usaram a tribuna para agradecer aos vereadores pela rica homenagem.

“Em meio a aproximadamente 600 escolas municipais e estaduais de todo o Estado, termos três unidades destaques, as Escolas Municipais Chile, João Barbosa Neto e Rosendo Ribeiro Filho, entre as 30 premiadas, é uma honra e alegria. Sensação de que estamos no caminho certo para fazer do ensino público lagartense o melhor”, afirmou Magson Almeida.