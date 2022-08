Especialista em furtos a concessionárias é preso duas vezes em cinco dias

Equipes da Coordenadoria das Delegacias da Capital (Copcal) prenderam Max Ramon Santos, 25 anos, por conta de uma série de arrombamentos e furtos a várias concessionárias de veículos em Aracaju, Detalhe é que ele foi preso em flagrante com produtos do roubo na última terça-feira pela Polícia Militar, mas recebeu o direito e responder pelo crime em liberdade.

Segundo a polícia, no mesmo dia ele voltou a praticar os crimes. Na madrugada de hoje, após os investigadores tomarem conhecimento de mais uma ação furtiva, desta vez, a uma concessionária no bairro Industrial, as equipes passaram a fazer buscas para capturar o infrator.

Após várias rondas na área do Centro e adjacências, Max Ramon foi localizado e abordado. Ao ser questionado, ele confessou ter sido o autor do furto. Max Ramon foi conduzido pelo segunda vez, em menos de cinco dias, para a Central de Flagrantes, onde foi autuado novamente por furto qualificado.

Processos na Bahia – Contra o investigado, pesam processos por furtos de fios em Salvador (BA). Max Ramon dos Santos foi detido na madrugada do dia 3 setembro de 2018, suspeito de roubar fios em um poste de energia no viaduto Zumbi dos Palmares, situado no bairro do Retiro, em Salvador. A ação criminosa causou um apagão na região e se estendeu pela avenida Luís Eduardo Magalhães.

Fonte: SSP/SE