“Estamos entregando a casa arrumada”, diz secretário do Turismo de Sergipe

O secretário de Estado do Turismo de Sergipe, Sales Neto, concedeu entrevista ao vivo na manhã desta sexta-feira, 25, no Jornal da Fan, da rádio Fan FM. O gestor aproveitou o momento para falar do momento de transição para a equipe do governador eleito Fábio Mitidieri.

“A casa está arrumada. O governador Belivaldo Chagas, em todas as áreas, entrega um governo para Fábio Mitidieri preparado e pronto para dar um salto de desenvolvimento”, declarou Sales Neto.

O secretário completa: “Não apenas a pasta do turismo, mas todas as secretarias vão ser entregues ao futuro governo que estará preparado para esse salto de desenvolvimento”, enfatizou.

Contudo, o gestor não falou se permanecerá como chefe da pasta do turismo do estado. “Em relação aos nomes que irão ocupar, esse é um assunto que deve ser conversado com o próprio futuro governador. Ele vai ter sabedoria, discernimento e certeza que vai escolher uma grande equipe”, alegou.

Mas não deixou de reforçar que a transição está sendo feita da melhor forma possível. “Nós, que fazemos parte da equipe do governador Belivaldo Chagas, estamos entregando a casa arrumada, com a consciência tranquila, fizemos o nosso melhor. Sergipe, agora, com esse alicerce que foi construído, poderá fazer um futuro muito melhor para os sergipanos”, completou.

Para Sales Neto, o novo governo eleito recebe a administração pública de uma forma ainda mais confortável. “Fábio Mitidieri pega um governo muito, mas muito melhor, do que o próprio governador Belivaldo Chagas pegou lá atrás quando assumiu”, disse o secretário.

Fonte: Fan F1