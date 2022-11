Estanciano e Lagarto decidirão o título do Sergipão Feminino 2022

A segunda fase do Campeonato Sergipano Feminino de 2022, foi encerrada na tarde da última quarta-feira, 23, com duas partidas válidas pelas semifinais. Na capital sergipana, a equipe do Cotinguiba enfrentou o Lagarto, no Estádio Adolfo Rollemberg. O time lagartense venceu por 2 a 1, e conquistou a classificação para decisão do estadual.

Já na partida entre Estanciano e Sport, no estádio Augusto Franco, em Estância, o clube da casa venceu por 8 a 0. Com o resultado, o Estanciano avançou para as finais. O clube tem a melhor campanha da competição e é a única equipe invicta. Em cinco jogos, foram cincos vitórias, 30 gols marcados e apenas um gol sofrido.

A última fase do Campeonato Sergipano Feminino acontece no próximo sábado, 26, na Arena Batistão, em Aracaju. A decisão entre Estanciano e Lagarto será às 15 horas.

Campeonato Feminino 2022

O estadual teve início no dia 22 de outubro e segue até o dia 26 de novembro. A competição foi dívida em três fases (1° fase, semifinais e final) e reuniu 10 equipes. O clube que conquistar o título do Sergipano deste ano será o representante da entidade nas competições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de 2023.

Fonte: FSF