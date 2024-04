Estudante de psicologia morre em batida entre moto e caminhão no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão

Uma estudante de psicologia, de 21 anos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, na noite dessa quinta-feira (11). Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), esta a 13ª morte registrada no trânsito da Grande Aracaju.

Segundo a polícia, os veículos bateram lateralmente. A vítima morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Segundo amigos, a vítima morava no bairro.