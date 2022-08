Estudantes da UFS terão acesso a atendimento de urgência psicoterápica

A partir da próxima segunda-feira, 29, serão abertas as inscrições para atendimento de urgência psicoterápica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O serviço é voltado a estudantes da universidade.

Inicialmente serão ofertadas 12 vagas, e as inscrições devem ser feitas na Secretaria do SPA (Sala de Supervisão – próximo à Vivência Universitária) no Campus São Cristóvão da UFS.

O Serviço de Urgência compreende três atendimentos psicoterápicos. Não serão realizadas inscrições além das estabelecidas, mas a cada três semanas o SPA abrirá novas vagas para essa modalidade de atendimento. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 79 3194-7261/7276.

Fonte: UFS