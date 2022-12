Estudantes do IFS podem cursar disciplinas de instituto português

Estão abertas até o próximo dia 13 de dezembro as inscrições para a mobilidade acadêmica virtual do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), em Portugal. Nessa modalidade, serão selecionados estudantes de graduação internacionais para cursar até cinco disciplinas online ofertadas gratuitamente em uma das três escolas do IPS.

São 64 disciplinas em diversas áreas do conhecimento, distribuídas na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (11), na Escola Superior de Educação (37) e na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (16). Confira na tabela as informações sobre cada disciplina.

INSCRIÇÃO

Para participar da seleção, o estudante do Instituto Federal de Sergipe deve enviar um e-mail para a Assessoria de Relações Internacionais do IFS: No corpo do e-mail, o interessado deve declarar interesse em candidatar-se, informar os nomes, códigos e créditos das disciplinas. Já no anexo do e-mail, o aluno deve anexar seu histórico escolar. A Assessoria de Relações Internacionais do IFS encaminhará todas as candidaturas ao IPS. Todas as demais etapas da seleção são realizadas pelo Instituto Politécnico de Setúbal, seguindo o calendário da instituição. Os selecionados serão posteriormente comunicados sobre sua aprovação.

Fonte: IFS