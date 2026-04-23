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Exames apontam que objeto foi deixado dentro de pulmão de bebê de 3 meses durante processo de intubação em Sergipe

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Exames apontaram que um objeto foi deixado dentro do pulmão de uma bebê, de 3 meses, durante um processo de intubação, em Aracaju. O caso foi mostrado no SE2 desta quarta-feira (22).

Segundo familiares, a criança foi internada no Hospital Santa Isabel no último sábado (18) com sintomas gripais. No domingo (19), a equipe médica decidiu fazer a intubação com ela ainda enfermaria do Hospital Santa Isabel, porque não tinha vaga na UTI na rede pública.

Depois, a criança foi transferida para o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho (Huse), onde chegou intubada e ficou na ala vermelha. Já na última terça-feira (21), a bebê foi regulada para a UTI pediátrica do Hospital Cirurgia, onde foi descoberto o objeto em um dos pulmões, após a realização de exames.

A mãe foi informada pela equipe médica do Hospital Cirurgia que o problema pode ter ocorrido no momento em que a criança foi intubada ou durante o procedimento de aspiração. Esse procedimento de retirada de secreções do tubo foi feito tanto no Hospital Santa Isabel quanto no Huse.

A criança passou por uma cirurgia endoscópica para retirada do objeto nesta quarta-feira (22), segundo familiares. Ela não tem previsão de alta.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a paciente recebeu assistência contínua da equipe médica e suporte multidisciplinar necessário na unidade pediátrica do Huse enquanto permaneceu internada na área vermelha da unidade.

Já a assessoria do Hospital Santa Isabel informou que a menina deu entrada na unidade com quadro de desconforto respiratório e foi classificada como caso urgente, recebendo atendimento imediato, com medidas de estabilização, suporte respiratório e acompanhamento multiprofissional.

Ainda de acordo com a unidade, no mesmo dia foi solicitada vaga em UTI, mas não havia disponibilidade naquele momento e que com a evolução do quadro, a criança precisou ser intubada e, em seguida, transferida com segurança pelo Samu para uma unidade de referência. Além disso, o hospital afirma que seguiu todos os protocolos e informou que vai apurar internamente os fatos.

Fonte: G1 Sergipe

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