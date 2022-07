Fábio e Dr. Júnior Chagas fortalecem pré-campanha no sertão sergipano

A pré-campanha de Fábio de Dr. Júnior Chagas segue a todo vapor pelo estado de Sergipe. Tanto é que neste final de semana, Fábio Chagas e seu pai cumpriram intensas agendas no sertão sergipano, onde seguem sendo muito bem recebidos pela população.

Em Porto da Folha, Fábio e Dr. Júnior Chagas participaram da Vaquejada e pega de boi no mato nos povoados Ranchinho e Mocambo, onde fizeram um intenso e espontâneo corpo a corpo com o eleitorado local que externou a vontade de ter um representante da região na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

“O nosso Estado é rico em cultura e gente feliz, que possui uma alegria e acolhimento contagiante. E é por essa gente que nós vamos trabalhar muito dentro e fora do parlamento sergipano”, disse Fábio de Dr. Júnior Chagas.

Além do corpo a corpo, Fábio ainda recebeu, em Poço Redondo, a visita do vereador Calói, de Canindé de São Francisco, e dos amigos Tenor e Renilva, de Santa Rosa do Ermírio. Durante as importantes visitas, Fábio esteve acompanhado de Júnior Honorato. “É dialogando que vamos construindo nosso projeto”, frisou o pré-candidato a deputado estadual.