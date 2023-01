Fábio empossa Sérgio Reis para reforçar diálogo com Governo Federal

O governador Fábio Mitidieri empossou nesta terça-feira, 10, o ex-deputado federal Sérgio Reis como titular da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese). “Desejamos sucesso ao secretário Sérgio Reis e esperamos que a Serese possa ajudar o Estado a se desenvolver, que possa ajudar os municípios sergipanos”, destacou.

Fábio fez questão de estar presente na sede da Serese para conversar com todo o corpo da Representação sobre a importância da pasta para a interlocução de Sergipe na capital federal. “Sérgio conhece muito bem Brasília e vai nos ajudar a fazer com que as ações do Governo do Estado possam fazer Sergipe evoluir, progredir e que a gente possa trazer mais desenvolvimento para os sergipanos”, acrescentou.

Sérgio agradeceu a oportunidade e disse que está entusiasmado com as ações colocadas em prática pelo Governo já em seu início. “Esse entusiasmo reflete a postura do governador, que mostra à sociedade sergipana seu perfil jovem e empreendedor. A presença de Fábio aqui demonstra o interesse deste governo em trazer ações concretas para Sergipe. Aqui em Brasília estaremos auxiliando o governador e os secretários junto aos ministros e ao presidente [da República, Luiz Inácio Lula da Silva], recursos para Sergipe”, reforçou o secretário.

Estiveram presentes o secretário de Estado de Gabinete do Governador, Tiago Andrade Araújo, e a superintendente da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese), Jaqueline Barbosa Caldeira.