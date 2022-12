Fábio Mitidieri decide: Sérgio Reis em Brasília e aliado de Gustinho na Deso

Depois de várias especulações sobre os espaços a serem ocupados pelos dois principais grupos políticos de Lagarto na futura gestão do Estado de Sergipe, o governador eleito Fábio Mitidieri (PSB) bateu o martelo.

Por meio de suas redes sociais, Mitidieri anunciou que o ex-deputado federal Sérgio Reis, líder do agrupamento político Saramandaia, “trabalhará pelo desenvolvimento de Sergipe” na Secretaria Especial de Representação de Sergipe, em Brasília-DF.

Momentos após o anúncio de Reis, Mitidieri informou que o atual Superintendente do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (Dnocs) e aliado de primeira hora do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos), o riachãoense Luciano Goes, presidirá a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), com a missão “de modernizar os serviços de abastecimento de água e saneamento básico”.

Os anúncios ocorreram dias após o governador eleito e seu gabinete de transição anunciar o seu secretariado, que será composto por 19 pastas, das quais seis serão ocupadas por mulheres. Além disso, chama a atenção o fato de que Sérgio Reis poderá ser empossado deputado estadual, já que é suplente do deputado estadual eleito Jorginho Araújo, indicado para ocupar o cargo de Secretário de Estado da Casa Civil.