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Fábio Mitidieri desiste de participar do debate da TV Sergipe

Foto_oficial_do_governador_Fábio_Mitidieri

O governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD) decidiu não participar do debate promovido pela TV Sergipe, previsto para esta terça-feira, 29. Segundo a coligação “Sergipe Cresce com Você”, a decisão foi tomada por orientação da coordenação de campanha.

Em nota, a coligação afirmou que a decisão está alinhada ao respeito aos sergipanos e ao entendimento de que a disputa eleitoral deve ser pautada pelo debate de propostas. Também destacou que a campanha de Fábio Mitidieri é baseada na apresentação de resultados e ações realizadas em benefício da população.

Ainda segundo a coligação, o governador foi alvo de ataques e da disseminação de informações falsas ao longo da campanha e obteve quatro direitos de resposta junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) em razão de conteúdos considerados inverídicos.

A coligação reafirmou o compromisso com a verdade, com o respeito à população e com uma campanha propositiva.

Debate

Apesar da desistência de Fábio Mitidieri, o debate está confirmado e contará com as participações de Dr. Helton (PSOL), Emanuel Cacho (PSDB), Ricardo Marques (PL) e Valmir de Francisquinho (Republicanos).

O debate será transmitido pela TV Sergipe, com início previsto para as 22h15, logo após a novela “Quem Ama Cuida”. Segundo a emissora, a programação terá duração de pelo menos duas horas e contará com quatro blocos. O debate tem como objetivo principal ampliar o espaço para a discussão de propostas e contribuir para que os eleitores conheçam os candidatos.

Fonte: Infonet

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