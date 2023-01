Fábio Mitidieri: “Nós representamos o desejo de mudança”

O governador Fábio Mitidieri iniciou o primeiro dia de trabalho dando posse a 19 secretários e secretárias. A solenidade ocorreu no Teatro Atheneu e reuniu familiares, deputados estaduais e federais e lideranças. Fábio reafirmou o compromisso de gerar emprego e renda e declarou que todo o secretariado trabalhará com esse foco.

“Já iniciamos trabalhando para implantar os programas Primeiro Emprego e Opera Sergipe. Combater a fome e dar dignidade por meio do trabalho são prioridades. Tenho consciência do peso da responsabilidade de ser uma renovação política e a cobrança da sociedade será a minha cobrança para vocês. Nós representamos o desejo de mudança. Confiem nesse time porque teremos coragem de mudar e determinação de avançar”, discursou.

O secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, discursou em nome dos colegas e ratificou a responsabilidade do grupo com as demandas da população. “Somos a nova geração política do estado e precisamos ter noção da nossa responsabilidade. Chegamos muito dispostos. Esse secretariado é técnico, qualificado e irá trabalhar para atender os anseios da sociedade. Da minha parte, posso afirmar que vamos administrar para os municípios e vamos realizar as propostas de governo, construindo um legado de desenvolvimento”, disse.

O vice-governador e secretário da Educação, Zezinho Sobral, afirmou que o diálogo será a base da construção de uma educação estadual mais inclusiva. “Queremos reforçar políticas e interagir com outras áreas como cultura e esporte, e ampliar ações que possam fortalecer os 150 mil alunos da rede. Assumo a Pasta com responsabilidade e ciente das melhorias conquistadas. Acreditamos em uma política interativa”.

“Essa gestão é coletiva. Vamos buscar parcerias para mudar a vida do sergipano”, disse a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri.

Ao lado de mais cinco mulheres, Érica compõe o grupo de secretárias da gestão, o maior número de gestoras em primeiro escalão. As demais secretárias são Danielle Garcia, Viviane Pessoa, Sarah Andreozzi, Lucivanda Rodrigues e Mariana Dantas.

Confira o secretariado do Governo do Estado:

João Eloy de Menezes (Secretaria de Estado da Segurança Pública); Jorginho Araújo (Secretaria de Estado da Casa Civil); Marcos Leite Franco Sobrinho (Secretaria de Estado do Turismo); Danielle Garcia (Secretaria Especial de Política para as Mulheres); Sarah Andreozzi (Secretaria de Estado da Fazenda); José Macedo Sobral (Secretaria de Estado da Educação e Cultura); Mariana Dantas (Secretaria de Estado do Esporte e Lazer); Cristiano Barreto (Secretaria de Estado do Governo); Jorge Teles (Secretaria Especial do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo); Walter Pinheiro (Secretaria de Estado da Saúde); Érica Mitidieri (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Cidadania); Zeca da Silva (Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca); José Carlos Felizola (Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas); Luiz Roberto Dantas de Santana (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura); Viviane Cruz Pessoa (Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor); Lucivanda Rodrigues (Secretaria de Estado da Administração); Valmor Barbosa (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia); Tiago Andrade Araújo (Secretaria Especial do Gabinete do Governador); Cleon Menezes (Secretaria Especial de Comunicação Social).