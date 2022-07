Fábio Mitidieri se afasta da Câmara Federal até dia 6 de julho

O pré-candidato ao governo do Estado, Fábio Mitidieri, se afasta definitivamente da Câmara Federal próxima semana para dedicar-se às eleições. Em seu lugar, assume como deputado federal o suplente Alexandre Figueiredo.

Fábio embarca para Brasília na segunda-feira, dia 04. Quando retornar à Sergipe, deve reunir o grupo e líderes para intensificar as estratégias de campanha.

“A ideia é me dedicar mais a pré-campanha e a campanha em si. Queira ou não, três dias por semana em Brasília me fazem muita falta. Preciso desse tempo pra ampliar os contatos, e o corpo a corpo. Quero continuar visitando municípios, ouvindo a população para construir um pano de governo de acordo com as necessidades de nossa gente”, afirmou Fábio.

Nesta quinta-feira, 30, Fábio concedeu entrevista às Rádios Eldorado, de Lagarto, e rádio SIM, quando falou de seu trabalho como deputado federal e reafirmou seu compromisso com o avanço do estado.

“Os meus mandatos foram focados em Sergipe, em todos os 75 municípios. Temos emendas para infraestrutura, esporte, equipamentos. Somente na área de Saúde, foram R$ 10 milhões para o combate à pandemia. Passo para uma nova etapa política, de me dedicar inteiramente à pré-campanha, consciente do trabalho feito para os sergipanos”, disse.

Questionado sobre propostas que fomentem o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda, Fábio afirmou que combater a pobreza e a fome é sua prioridade.

“Nossa ideia é estimular o desenvolvimento de acordo com as vocações dos municípios. Por exemplo, Lagarto tem mais de 5 mil empregos em casas de Farinha. Pretendemos subsidiar os produtores por meio do Banese. Na região de Glória, produtora de leite, vamos investir em nova adutora. Também vamos implantar o Primeiro Emprego Petróleo e Gás, para subsidiar o estágio de jovens na área de petróleo e gás”.