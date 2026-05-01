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Fábio Reis destaca marco histórico em Lagarto com inauguração que promete transformar a economia da cidade.

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Lagarto vive um novo momento. Durante a inauguração da segunda etapa do CentroSul Shopping, o deputado federal Fábio Reis ressaltou a importância do empreendimento para o desenvolvimento da região.

Ao lado do prefeito Sérgio Reis e do governador Fábio Mitidieri, o deputado destacou que o espaço vai muito além de um centro de compras. Com mais de 19 mil m² e mais de 120 lojas, o shopping chega como um polo de lazer, serviços e oportunidades.

O empreendimento deve gerar cerca de mil empregos diretos e mais de dois mil indiretos, além de integrar serviços públicos como CEAC e Ciretran, facilitando o dia a dia da população.

Durante a agenda, também foi inaugurado o Banese, fortalecendo o apoio a empreendedores locais. Para Fábio Reis, os investimentos refletem um novo tempo para Lagarto, marcado por crescimento, oportunidades e mais qualidade de vida para a população.

O deputado também fez questão de parabenizar Zezé Rocha pela visão e coragem de investir em um projeto tão importante para a cidade. “É um empreendimento que nasce grande, que gera oportunidades e que mostra o quanto Lagarto tem potencial para crescer.

Zezé Rocha merece todo reconhecimento por acreditar e contribuir diretamente para o desenvolvimento do nosso município”, destacou.

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