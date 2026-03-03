Fábio Reis garante recursos e entrega retroescavadeiras para Carira e Itaporanga D’Ajuda

O deputado federal destinou recursos para a aquisição de uma retroescavadeira para cada município, com investimento de R$ 460 mil por cidade.

Os novos equipamentos irão reforçar os serviços de infraestrutura, auxiliar na manutenção de estradas vicinais e apoiar as atividades agrícolas, fortalecendo tanto a zona rural quanto a área urbana.

Segundo o parlamentar, a iniciativa reafirma o compromisso do mandato com ações concretas que impactam diretamente a população, garantindo mais estrutura e melhores condições de trabalho nos municípios sergipanos.