Fábio Reis inicia mais uma pavimentação em Lagarto

Nos últimos dias, o deputado federal Fábio Reis (PSD) deu início a mais pavimentações em paralelepípedo na zona rural de Lagarto. Desta vez as comunidades contempladas foram os povoados Candeal da Tapera e Mariquita.

“Em breve, os moradores poderão usufruir de uma estrutura digna do jeito que eles merecem, sem lama, sem poeira e com muito mais qualidade de vida”, comemorou o parlamentar ao acompanhar o início das obras.

Durante os atos, Fábio esteve acompanhado do vereador Washington da Mariquita e da Manoela da Lagartense, além dos moradores da comunidades beneficiadas com as pavimentações.