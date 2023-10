Faleceu José Efren, ex-secretário de Esportes de Lagarto

Neste domingo, 1º de outubro, faleceu José Efren do Nascimento. Muito conhecido em Lagarto, ele foi Secretário Municipal de Esportes na gestão Jerônimo Reis, nos idos dos anos 90.

Segundo informações do professor Emerson Amorim, Efrem era o secretário que inventava campeonatos esportivos no município, os quais eram sucesso garantido.

“Tinha campeonato de quarentões, campeonato de bairros, até os jogos estudantis de Lagarto nos anos 90 eram extremamente privilegiados e prestigiados por toda comunidade lagartense e sergipana”, destacou o professor.

O velório do desportista acontece no Velatório da Planfam. Já o sepultamento será às 17h no Cemitério Senhor do Bonfim, situado no centro da cidade de Lagarto.