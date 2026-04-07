Falha na tubulação de adutora provoca desabastecimento de água em 11 municípios

Segundo a Iguá Sergipe, concessionária responsável pelo abastecimento de água na região, foram afetados os seguintes municípios: Nossa Senhora da Glória, Carira, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole e Pinhão. Além das áreas rurais de Porto da Folha, Feira Nova, Gararu e Ribeirópolis.

A empresa informou ainda que equipes técnicas foram acionadas e atuam no local. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente até as 14h desta terça-feira (7).3

Em janeiro deste ano, a mesma adutora rompeu e provocou o desabastecimento de água em nove municípios.

Fonte: G1 Sergipe