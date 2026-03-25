Família procura sergipano de 29 anos que desapareceu ao sair de Pipa com destino a Natal

Ainda de acordo com Grace, o amigo que viajou com Yago e outra amiga que também estava em Pipa retornaram para Aracaju, enquanto ele permaneceu hospedado em um hostel na praia potiguar, onde trabalhava por diárias.

Sem notícias desde o dia 8 de março

No dia 8 de março, o jovem embarcou em um ônibus com destino a Natal. Um colega de trabalho chegou a fazer a mesma viagem, mas desceu no município de Goianinha. Yago seguiu sozinho até a capital potiguar.

Segundo o colega que estava com ele no ônibus informou à família, Yago disse que iria encontrar uma amiga em Natal e retornaria no dia seguinte. Porém, desde então, não deu mais notícias.

“Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Mesmo sem celular, ele sempre dava um jeito de nos manter informados”, disse a mãe.

A família também tentou contato com o jovem pelas redes sociais, mas as mensagens enviadas não foram visualizadas.

Segundo Grace, os familiares desconheciam a existência de amigos ou conhecidos dele em Natal.

Investigação

Yago de Melo Alves tem cerca de 1,79 metro de altura e pesa aproximadamente 70 quilos. No momento do desaparecimento, ele usava calça preta, bota e uma blusa marrom.

O g1 procurou a assessoria de imprensa da Polícia Civil para questionar o andamento da investigação, mas não recebeu posicionamento sobre o caso até a última atualização desta reportagem.