Família procura sergipano de 29 anos que desapareceu ao sair de Pipa com destino a Natal

Um jovem de 29 anos natural de Sergipe está desaparecido desde o dia 8 de março após sair da praia da Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, com destino a Natal. O caso foi registrado pela família, que mora em Aracaju, por meio de um boletim de ocorrência virtual.
Segundo a mãe do jovem, a comerciante Grace Melo, de 49 anos, o filho, Yago de Melo Alves, havia saído de Aracaju, em Sergipe, no dia 12 de fevereiro para buscar trabalho na praia de Pipa, no município potiguar de Tibau do Sul.
Ainda de acordo com Grace, o amigo que viajou com Yago e outra amiga que também estava em Pipa retornaram para Aracaju, enquanto ele permaneceu hospedado em um hostel na praia potiguar, onde trabalhava por diárias.
Sem notícias desde o dia 8 de março
Investigação
Informações que possam ajudar a localizar o jovem podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque Denúncia, pelo número 181.
Fonte: G1 Sergipe