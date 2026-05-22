Familiares e amigos se despedem em Aracaju de policial morto por colega dentro de viatura em Alagoas

O pai do policial, contesta a versão de que o autor dos disparos, que já foi preso teria sofrido um surto e afirmou que o filho foi executado de forma perversa e desumana. Para Pedro Pereira, o crime tem características de execução, porque o suspeito deu um tiro à queima-roupa na cabeça de Yago.

Um policial civil foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de matar dois colegas de farda dentro de uma viatura policial, na Rua Floriano Peixoto, localizada no Centro de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. As vítimas eram Yago Gomes e Denivaldo Jardel, de 47 anos, natural de Pernambuco.