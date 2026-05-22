Familiares e amigos se despedem em Aracaju de policial morto por colega dentro de viatura em Alagoas

O corpo do sergipano Yago Gomes, policial civil morto por um colega dentro de uma viatura em Delmiro Gouveia (AL), foi sepultado no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, na manhã desta quinta-feira (21). Além dele, também foi morto um outro policial que também estava no veículo.
Yago Gomes era natural de Sergipe e tinha 33 anos. Ele era agente e ingressou na polícia em 2023. Atualmente, estava lotado na 1ª Delegacia Regional de Delmiro Gouveia. Ele deixa esposa e uma filha.
O pai do policial, contesta a versão de que o autor dos disparos, que já foi preso teria sofrido um surto e afirmou que o filho foi executado de forma perversa e desumana. Para Pedro Pereira, o crime tem características de execução, porque o suspeito deu um tiro à queima-roupa na cabeça de Yago.
Um policial civil foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de matar dois colegas de farda dentro de uma viatura policial, na Rua Floriano Peixoto, localizada no Centro de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. As vítimas eram Yago Gomes e Denivaldo Jardel, de 47 anos, natural de Pernambuco.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL), as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo no crânio. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O Samu foi acionado, mas os policiais já estavam mortos.
Fonte: G1 Sergipe