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Familiares e amigos se despedem em Sergipe de caminhoneiro morto em acidente na BR-101na Bahia

Screenshot 2026-09-22 at 10-38-32 Motorista morto na BR-101 Família e amigos se despedem em Sergipe G1

Familiares e amigos se despedem nesta terça-feira (22), em Umbaúba (SE), de Isaac de Lima Chaves, de 35 anos, motorista que morreu após o caminhão que dirigia capotar na BR-101, no trecho do município de Alagoinhas (BA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele chegou a ser encontrado com vida e conversou com os agentes ao ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

veículo estava carregado com maracujá e seguia de Livramento (BA) para Estância (SE). Com o impacto, a carga ficou espalhada pela pista. A suspeita é de que o condutor tenha cochilado ao volante, hipótese que ainda é apurada pelas autoridades.

Isaac deixa esposa e duas filhas.

Fonte: G1 Sergipe

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