Familiares e amigos se despedem em Sergipe de caminhoneiro morto em acidente na BR-101na Bahia

Familiares e amigos se despedem nesta terça-feira (22), em Umbaúba (SE), de Isaac de Lima Chaves, de 35 anos, motorista que morreu após o caminhão que dirigia capotar na BR-101, no trecho do município de Alagoinhas (BA).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele chegou a ser encontrado com vida e conversou com os agentes ao ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
veículo estava carregado com maracujá e seguia de Livramento (BA) para Estância (SE). Com o impacto, a carga ficou espalhada pela pista. A suspeita é de que o condutor tenha cochilado ao volante, hipótese que ainda é apurada pelas autoridades.
Isaac deixa esposa e duas filhas.
Fonte: G1 Sergipe