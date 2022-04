Feriado e fim de semana serão de céu aberto e altas temperaturas

O escoamento de leste associado à circulação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e dos ventos alísios que adentram sobre a Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste continuam atuando em todo o Estado de Sergipe ocasionando para o feriado e fim de semana a predominância de céu aberto com poucas nuvens, tempo nublado e temperaturas máximas acima dos 30°C.

Para esta quinta-feira, 14, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todo o Estado, manhã e tarde de céu aberto com poucas nuvens e noite com tendência de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todos os territórios, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. As temperaturas no litoral variam de 23,5°C a 31°C e no interior tendem a ser de 22,5°C a 34,8°C.

Na Sexta-feira da Paixão, 15, a madrugada será de tempo nublado ou parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos. Pela manhã e tarde, a possibilidade é de céu aberto com poucas nuvens e à noite o tempo tende a ser parcialmente nublado em todo o Estado. No litoral, os termômetros registram de 23,8°C a 33,1°C, já no interior do estado eles irão oscilar entre 22,3°C e 35,4°C.

No Sábado de Aleluia, 16,espera-se durante a madrugada tempo nublado ou parcialmente nublado em todos os territórios. No período da manhã e tarde, a previsão é de céu aberto com poucas nuvens ou tempo parcialmente nublado em todo o Estado. A noite tende a ter tempo parcialmente nublado ao longo dos oito territórios, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. Os termômetros no litoral irão registrar entre 23,9°C e 31,8°C, enquanto no interior de 22,4°C a 35,2°C.

No Domingo de Ramos, 17, a madrugada em todo o Estado será de tempo nublado e parcialmente nublado. Nos períodos matutino e vespertino, o céu fica aberto e com poucas nuvens em todo o Estado, e a noite tende a ter tempo parcialmente nublado nos oito territórios, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. As temperaturas no litoral variam de 24,1°C a 30,7°C e no interior oscilam de 23,4°C a 33°C.