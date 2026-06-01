Festival da Mandioca 2026: Forró do Mercado chega à sua 2ª edição e movimenta o Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho nesta segunda-feira

A Prefeitura de Lagarto, por meio das Secretarias Municipais de Cultura (Secult) e Turismo (Semtur), realiza nesta segunda-feira, 1º de junho, a segunda edição do Forró do Mercado, evento que já se consolida como uma importante ação de valorização da cultura nordestina e de incentivo à economia local. A programação acontece no Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho, a partir das 8h, com apresentação de trios pé-de-serra e muito forró.

Integrando a programação do Festival da Mandioca 2026, o Forró do Mercado foi criado com o objetivo de levar música, alegria e o clima junino para um dos espaços mais tradicionais da cidade. Além de proporcionar entretenimento para a população, o evento contribui diretamente para o trabalho dos comerciantes do mercado.

A iniciativa também busca ampliar a circulação de pessoas no local, impulsionando as vendas e oferecendo maior visibilidade aos produtos e serviços disponibilizados pelos permissionários. A expectativa é de que a movimentação gerada pelo evento contribua para aquecer a economia e fomentar o Mercado Municipal como um importante ponto de encontro da cultura e do comércio lagartense.

Para o secretário municipal de Cultura, Nenê Prata, o Forró do Mercado representa a união entre tradição, identidade cultural e desenvolvimento econômico, haja vista o período junino ser um dos momentos mais importantes da cultura lagartense. “O Forró do Mercado valoriza as nossas raízes, leva música de qualidade para perto da população e cria um ambiente de convivência que beneficia toda a comunidade. É uma alegria ver essa iniciativa chegar à segunda edição, se consolidando como mais uma ação da gestão municipal que preserva as tradições e a nossa cultura”, destacou.

O secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), ressaltou a importância da ação para o município e o compromisso da gestão com a valorização dos espaços públicos e das tradições culturais. “O Forró do Mercado chega à sua segunda edição mostrando que a gestão municipal está comprometida em promover ações que valorizem nossa cultura e, ao mesmo tempo, gerem oportunidades para os comerciantes. É uma iniciativa que movimenta a economia, atrai visitantes e dá mais visibilidade a um espaço tão importante para a nossa cidade que é o nosso mercado. É nesse clima festivo que convidamos toda a população lagartense para participar, prestigiar nossos comerciantes e viver conosco esse clima de festa e tradição que já toma conta de Lagarto”, afirmou o secretário.

Em sua segunda edição, o Forró do Mercado é parte integrante do calendário de atividades juninas promovidas pelo município durante o Festival da Mandioca, associando cultura, tradição e desenvolvimento econômico.

Fonte: Prefeitura de Lagarto