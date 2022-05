Festival da Mandioca: Prefeitura de Lagarto convoca ambulantes para cadastro

A Prefeitura de Lagarto está convocando os vendedores ambulantes que desejam comercializar seus produtos na área que compreende o “Festival da Mandioca -2022”, para realizar o cadastramento de forma presencial, que será realizado entre os dias 6 e 10 de junho, das 08h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Esporte (Secjesp), situada na Avenida Rotary, 137 – Centro.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, além da cópia e original do Título de Eleitor.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, esse primeiro processo de cadastramento dará prioridade somente aos vendedores residentes no município de Lagarto. As vagas excedentes serão destinadas a ambulantes vindos de outras cidades e para tanto será feita uma convocação a parte.

“Mesmo quem já possuí cadastro na Secjesp deve comparecer neste prazo para atualizar e validar o mesmo. Para maiores informações: (79) 3631-9610. E-mail: [email protected]”, ressaltou a gestão municipal.