FETRAL reúne multidão na Praça do Tanque Grande de Lagarto

Na noite de ontem, 11, Lagarto viveu momentos de pura animação e celebração com a realização da aguardada Feira de Transportes de Lagarto (FETRAL). O evento, que já se tornou uma tradição na Capital do Interior, faz parte das comemorações do aniversário da cidade e atraiu uma multidão de lagartenses e visitantes para a Praça do Tanque Grande, que se transformou em palco de diversão e entretenimento.

Com uma programação repleta de atrações, a festa ofereceu um verdadeiro festival musical para todos os gostos. Os destaques da noite foram os shows de Abraão Lincoln, Samba de Quinta e Unha Pintada, que agitaram o público presente com seus ritmos envolventes e animados.

“A FETRAL é um momento especial para Lagarto, onde nossa comunidade se reúne para celebrar a cultura, a música e a alegria que nossa cidade tem a oferecer. É uma honra poder proporcionar esse evento tão esperado para nossos cidadãos”, destacou a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, que prestigiou o evento ao lado dos lagartenses.