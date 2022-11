Fim de semana continua com tempo parcialmente nublado em todo o estado

O tempo variando de nublado a parcialmente nublado, as chuvas leves e pontuais e temperaturas máximas acima dos 29°C continuam pelos próximos dias nos oito territórios sergipanos. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, essa variação de clima é consequência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que ainda permanece atuando em diversos estados brasileiros e no Oceano Atlântico.

Para a manhã desta sexta-feira, 18, o tempo fica parcialmente nublado, a tarde será de céu aberto com poucas nuvens e a noite ele volta a ficar parcialmente nublado em todo o Estado. As temperaturas mínimas serão 23,4°C no litoral e 20,1°C no interior, já as máximas 29,4°C e 31,5°C, respectivamente.

A madrugada do sábado, 19, terá precipitações leves em municípios do Território Centro Sul Sergipano. Manhã, tarde e noite será de tempo parcialmente nublado em todo o Estado. Os termômetros no litoral marcam de 23,1°C a 29,4°C, já no interior eles registram entre 20,9°C e 31,1°C.

Já o domingo, 20, terá chuvas leves e isoladas nos períodos da madrugada e manhã em municípios dos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. Já a tarde e noite será de tempo parcialmente nublado em todo o Estado. As temperaturas no litoral variam de 24,1°C a 29,4°C, enquanto no interior elas oscilam entre 20,7°C e 31,2°.