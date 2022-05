Fim de semana será de chuvas moderadas em todo o Estado

A forte massa de ar polar que se aproximou do território brasileiro nos últimos dias provocando quedas bruscas de temperatura em quase todos os estados também atinge Sergipe prossegue até o domingo, 22. De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Serhma, o encontro da massa fria e da massa tropical que chegam ao estado ocasiona a formação de uma frente fria, provocando chuvas significativas e quedas de temperatura nos oito territórios sergipanos.

Para este sábado, 21, aguarda-se durante a madrugada tempo nublado nos Territórios Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano e precipitações leves e moderadas nos demais. Pela manhã existe possibilidade de céu parcialmente nublado em todo o Estado e à tarde probabilidade de chuvas leves e isoladas nos Territórios do Agreste Central, Alto Sertão e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros cinco. No período da noite, o tempo tende a ser nublado ao longo de todos os territórios. As temperaturas no litoral oscilam entre 25,3°C e 28,2°C, enquanto no interior variam de 21°C a 26°C.

A madrugada do domingo, 22, terá chuvas leves e isoladas nos Territórios do Agreste Central Sergipano e tempo nublado nos outros. Pela manhã há possibilidade de tempo nublado em todo o Estado. À tarde aguarda-se chuvas leves e moderadas nos oito territórios. O período noturno tende a ser de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo o Estado. No litoral, os termômetros registram de 24,9°C a 28,3°C, já no interior eles marcam entre 20,4°C e 27,6°C.