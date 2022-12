Fim de semana será de tempo aberto, parcialmente nublado e temperaturas elevadas

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Serhma, o próximo fim de semana terá predominância de tempo aberto e parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos, com possibilidade de chuvas rápidas a qualquer hora e sem valores consideráveis e temperaturas mínimas e máximas, mais elevadas que os últimos dias.

Neste sábado, 10, a madrugada será de tempo nublado e os períodos matutino e vespertino variando entre céu aberto e parcialmente nublado ao longo de todo o território sergipano, sendo que à noite a probabilidade é de tempo nublado. Os termômetros no litoral registram temperaturas entre 23,4°C e 29,8°C., já no interior eles marcam de 22,7°C à 33,8°C.

O domingo será de tempo nublado durante a madrugada e entre aberto e parcialmente nublado da manhã até à noite. As temperaturas mínimas ficam em torno de 22,5°C no litoral e 21,6°C no interior, já as máximas, 29,8°C e 32,6°C, respectivamente.

Já a segunda-feira,12, começa com precipitações leves e isoladas em todo o Estado. Pela manhã e tarde prevê-se tempo parcialmente nublado em todo o Estado e à noite tende a ser de tempo nublado ao longo de todo o território sergipano. No litoral as temperaturas mínimas ficam em torno de 22,3°C e as máximas de 29,6°C, já no interior elas vão de 21,2°C à 33,2°C.