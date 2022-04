Fim de semana terá chuvas isoladas em todo o estado

As chuvas leves que têm ocorrido nos oito territórios sergipanos desde a última quinta, 21, permanecem de forma leve durante todo o fim de semana e de forma isolada.

Para este sábado, 23, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todas as regiões. A manhã terá possibilidade de chuvas leves e isoladas no Território do Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. A tarde será de céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado, e à noite há probabilidade de chuvas leves no Território do Baixo São Francisco, Leste e Médio Sertão, Sergipano e tempo nublado nos outros cinco territórios. As temperaturas no litoral variam de 24°C a 30,4°C e no interior, de 21,9°C a 31,2°C.

A madrugada do domingo, 24, terá precipitações leves e isoladas em todo o Estado. Pela manhã, elas ocorrem no Centro Sul e Sul Sergipano, no período da manhã possibilidade de precipitações de chuvas leves no Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. À tarde, há probabilidade de precipitações de chuvas leves no Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. O período da noite tende a ter tempo nublado ao longo de todo o território Sergipano. Os termômetros registram mínimas de 24,8°C no litoral e 22,7°C no interior, e máximas de 30,6° em todo o Estado.