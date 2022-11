Fim de semana terá chuvas leves e moderadas em todo o Estado

O primeiro fim de semana do mês de novembro será de chuvas leves a moderadas nos oito territórios sergipanos. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, a partir da sexta-feira, 04, o volume das chuvas varia entre 20 e 30 mm/h e podem chegar até 50 mm/dia, e ventos moderados predominantemente no dia de hoje com velocidade entre 40 a 60km/h.

Neste sábado, 5, as chuvas ocorrem de forma leve no litoral e o tempo fica nublado no interior. Pela manhã elas caem levemente no Território do Baixo São Francisco e o tempo permanece nublado no restante do Estado. Pela tarde, as precipitações leves acontecem no interior e no litoral o tempo fica nublado. À noite, o tempo fica nublado nos Territórios da Grande Aracaju e Sul Sergipano, enquanto nos demais territórios elas ocorrem de maneira leve. Os termômetros no litoral, registram em torno 22,6°C e 29,4°C, já no interior eles marcam de 21,3°C a 29,9°C.

No domingo, 6, espera-se durante a madrugada tempo nublado nos Territórios Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano e precipitações leves nos outros cinco. Pela manhã chove em todo o Estado, já no período da tarde elas ocorrem no interior e o tempo fica nublado no litoral. Pela noite, o tempo fica nublado ao longo de todo o território Sergipano. As temperaturas mínimas estarão em torno de 23,4°C no litoral e 21,5°C no interior, já as máximas oscilam entre 29,7°C e 30,7°C.