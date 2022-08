Fim de semana terá tempo parcialmente nublado em Sergipe

O tempo durante este fim de semana será predominantemente nublado e parcialmente com ocorrências de chuvas leves e pontuais e com menos intensidade em relação aos últimos dias.

Neste sábado, 27, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todo o estado. Pela manhã, há possibilidade de chuvas leves e isoladas no território do Baixo São Francisco Sergipano e tempo nublado nos demais. À tarde, existe probabilidade de precipitações leves nos territórios do Agreste Central, Alto Sertão e Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais territórios. A noite tende a ter nublado ao longo de todo o Estado. Os termômetros no litoral registram em torno de 20,8°C e 27,5°C, e de 18,5°C a 25,6°C no interior.

No domingo 28, a madrugada será de tempo nublado em todo o estado. Pela manhã, há probabilidade de precipitações leves e isoladas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. À tarde, aguarda-se tempo parcialmente nublado em todo o Estado. O período da noite tende a ter tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo território sergipano. No litoral, as temperaturas variam de 18,9°C e 27,7°C, enquanto no interior, elas oscilam de 18,7°C e 27,6°C.