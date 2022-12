Fim de semana terá tempo firme à parcialmente nublado

Com a despedida da Primavera, que se encerra na próxima quarta-feira, 21, o último final de semana da estação das flores terá predominância de tempo firme e parcialmente nublado em todo o estado. Segundo a meteorologia, para este sábado, 17, a manhã até à noite, terá predominância de tempo parcialmente nublado. Os termômetros registram mínimas de 23,6°C no litoral e 20,3°C no interior, e máximas de 29,6°C e 32,8°C, respectivamente.

Já na madrugada do domingo, 18, a previsão indica tempo nublado nas oito regiões sergipanas. Durante a manhã e a tarde, haverá oscilação entre céu aberto e parcialmente nublado, enquanto o período noturno tende a ser de tempo nublado. As temperaturas no litoral ficam em torno de 24°C e 29,6°C, já no interior elas variam de 22°C a 32,3°C.