Lagarto Futsal conquista o título de bicampeão sergipano

Na última sexta-feira, 19, o Lagarto Futsal derrotou o Educar, em Nossa Senhora da Glória, por 3 a 1, e sagrou-se campeão do Campeonato Sergipano de Futsal de 2022. Este foi o segundo título do Verdão na competição.

Para o jogo de volta da grande final, o Lagarto entrou em quadra com vantagem, já que havia derrotado o Educar no Ginásio de Esportes O Ribeirão. “Conquistamos a glória em Glória”, comemorou a diretoria do time.

“Parabéns para toda a nossa equipe, todos os jogadores, equipe técnica, todos os apoiadores e patrocinadores, todos os torcedores – vocês foram fundamentais em todas as nossas vitórias”, completou.

Com o bicampeonato, o Lagarto Futsal agora seguirá em busca de novos títulos em outras competições, a exemplo da Copa TV Sergipe de Futsal.