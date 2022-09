Foragida da Bahia há 13 anos é presa no interior de Sergipe

A Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores prendeu uma mulher de 55 anos, investigada por homicídio e foragida da Justiça da Bahia há 13 anos. Em ação conjunta com a Delegacia Regional de Paulo Afonso, a ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 6, na cidade dorense.

De acordo com as informações da polícia, em 2009 a suspeita efetuou disparos com arma de fogo contra seu marido, que veio a óbito. O fato ocorreu em Vila de São Pedro, na cidade de Santa Brígida/BA, localidade limítrofe com o município baiano de Paulo Afonso.

Desde então, a mulher foragiu da Justiça da Bahia, e esteve escondida na cidade sergipana de Nossa Senhora das Dores por cerca de uma década.

Após levantamentos de campo e do serviço de inteligência, realizados pelas Delegacias de Nossa Senhora das Dores e Paulo Afonso, foi possível localizar a suspeita no estado de Sergipe, onde foi detida. A mulher está à disposição da Justiça, e será recambiada para a Bahia.

Fonte: SSP/SE